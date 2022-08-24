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Україна святкує День Незалежності, вперше – в умовах великої війни

Сьогодні Україна відзначає 31 рік від дня відновлення Незалежності.

Україна святкує День Незалежності, вперше – в умовах великої війни
Фото: ukrinform.ua

24 серпня 1991 року припинила своє існування Українська Радянська Соціалістична Республіка – Верховна Рада затвердила Акт проголошення Незалежності України. З того часу щороку наприкінці серпня в Україні відзначається День Незалежності. Серед його традицій – військовий парад у столиці, фестивалі, концерти.

Свято цього року збігається з трагічною датою: пів року тому, 24 лютого, РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Напередодні свята Росія посилила постріли української території. Вночі 24 серпня під ударами російської армії опинилися Харків, Дніпро та Запоріжжя. Щоб не наражати українців на небезпеку, масові святкові заходи в Україні проводитися не будуть.

Нагадаємо, вчора українці святкували День Державного Прапора. Свято відзначається щорічно 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України.

 

До слова, влада Києва закликала мешканців столиці бути особливо пильними у святкові дні: безумовно дотримуватися заходів безпеки і за сигналу повітряної тривоги одразу йти в укриття.

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