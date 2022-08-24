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Москва заявляє, що “місія МАГАТЕ на ЗАЕС досі не відбулася через “брудні ігри” ООН”, – ЦПД

“Росія сподівається, що в Парижі розуміють небезпеку обстрілу АЕС і “стримають” В.Зеленського”.

Москва заявляє, що “місія МАГАТЕ на ЗАЕС досі не відбулася через “брудні ігри” ООН”, – ЦПД
Фото: Енергоатом

Москва заявила, що “місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС досі не відбулася через “брудні ігри” Секретаріату ООН”.

“Росія сподівається, що в Парижі розуміють небезпеку обстрілу АЕС і “стримають” В.Зеленського”, – цитує речницю МЗС Марію Захарову Центр протидії дезінформації при РНБО.

Російське МЗС також розповсюджує дезінфомрацію, що “Захід планує медійний вкид про те, що Росія готує диверсію щодо одного з суден, що перевозять зерно”.

Тому Росія” застерігає Захід від небезпечних інформаційних провокацій, (оскільки) “вся відповідальність ляже на організаторів”.

Окрім того, російські ЗМІ пишуть, що “Словаччина намагається позбутися МіГ-29, що дісталися від країн соцтабору та отримати гарантії забезпечення протиповітряної оборони винищувачами інших країн НАТО”. 

“Це дуже вигідна угода, але з 12 МіГ-29 у повітря можуть піднятися лише 4… (саме тому) угода щодо МіГ вчергове зазнала поразки”, – маніпулюють окупанти.

Нагадаємо, заступник постпреда США при ООН Річард Міллс заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, що Російська Федерація, захопивши контроль над Запорізькою АЕС, використовує ядерний об'єкт як плацдарм для ведення війни.

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