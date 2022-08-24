В Україні відбувся другий саміт Кримської платформи: участь взяли близько 60 учасників
В Україні відбувся другий саміт Кримської платформи: участь взяли близько 60 учасників
У двох парках Києва виявили боєприпаси
У двох парках Києва виявили боєприпаси
В ОК “Південь” підтвердили суттєве пошкодження Антонівського та Каховського мостів
В ОК “Південь” підтвердили суттєве пошкодження Антонівського та Каховського мостів
Хотіли вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн під час війни: СБУ затримала податківців із Дніпропетровщини
Хотіли вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн під час війни: СБУ затримала податківців із Дніпропетровщини
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
У Донецьку обстріляно будівлю "адміністрації" терористів "ДНР"
У Донецьку обстріляно будівлю "адміністрації" терористів "ДНР"
Перехоплення ГУР: російські командири та солдати відмовляються йти в наступ
Перехоплення ГУР: російські командири та солдати відмовляються йти в наступ
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли Запоріжжя

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Окупанти обстріляли Запоріжжя
Фото: скріншот відео

У ніч на 24 серпня російська армія обстріляла Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

“Ворог знову поцілив в обласний центр”, – написав він у Телеграмі.

Ракети окупантів влучили в об’єкти інфраструктури у Шевченківського району і і неподалік Комунарського району.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

“Важливо! Дотримуйтесь правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації”, – закликав голова ОВА.

Нагадаємо, 19 серпня у Запоріжжі сталися вибухи, повʼязані з роботою сил Протиповітряної оборони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також