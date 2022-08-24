Окупанти обстріляли Запоріжжя

У ніч на 24 серпня російська армія обстріляла Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

“Ворог знову поцілив в обласний центр”, – написав він у Телеграмі.

Ракети окупантів влучили в об’єкти інфраструктури у Шевченківського району і і неподалік Комунарського району.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

“Важливо! Дотримуйтесь правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації”, – закликав голова ОВА.

Нагадаємо, 19 серпня у Запоріжжі сталися вибухи, повʼязані з роботою сил Протиповітряної оборони.