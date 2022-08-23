Австрія має намір допомогти із відбудовою Київщини, - МЗС

Хоча Австрія не постачає Україні зброю, вона готова допомогти іншим чином.

Уряд Австрії має намір відбудувати тисячі домогосподарств, зруйнованих російськими військами на Київщині.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на коментар речника МЗС Олега Ніколенка.

"Хоча Австрія, як і Ірландія, Мальта та Угорщина, не постачає Україні зброю, австрійський уряд докладає значних зусиль задля мінімізації негативних наслідків агресії РФ проти України, впровадження санкційної політики ЄС проти Росії, а також підтримки інтеграції нашої держави в ЄС. І ми високо це цінуємо" - сказав Ніколенко.

Він додав, що уряд Австрії має намір відремонтувати три тисячі домогосподарств в Київській області, які були зруйновані російськими загарбницькими військами.

Орієнтовна вартість проєкту становитиме 5 млн євро, він буде втілений через Caritas-Austria.

Наразі готується меморандум між цією міжнародною неурядовою організацією та міністерством розвитку громад та територій України.

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що серед всіх країн Євросоюзу лише дві – Австрія і Угорщина – досі не поставляють Україні зброю для захисту від російської агресії.