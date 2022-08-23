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"Український свідок" оприлюднив унікальні кадри відпрацювання українського ПТУРу по російських позиціях

"Після пострілу ніхто не вимовляє ні слова".

"Український свідок" оприлюднив унікальні кадри відпрацювання українського ПТУРу по російських позиціях
Фото: скріншот відео

"Український свідок" оприлюднив унікальні кадри відпрацювання протитанкової керованої ракети по російських позиціях на північно-східному фронті.

Автори проєкту кажуть - відео відзняли ще чотири місяці тому. Щоб не видавати позиції українських військових і їхню тактику, його оприлюднили тільки тепер.

У сюжеті "Українського свідка" - третій штурмовий батальйон 2-ї роти ДУК "Правий Сектор". 

Автори відео показали, як відбувається підготовка перед виконанням бойового завдання. Спершу командир провів розвод, потім підрозділ святкував Великдень. Тоді бійці отримали інструктаж і вирушили на позицію. 

За кермом авто - волонтер Червоного Хреста Ігор Сімутін. Він спочатку  витягав людей з-під беркутівських куль на Майдані. Отримав за це орден "За мужність" III ступеня. Тоді став парамедиком на фронті. 

"Але перш за все Ігор відомий своїми навичками автомеханіка: пропрацювавши майже 20 років в автомобільній сфері, він почав ремонтувати Хаммери для української армії. Для підвищення кваліфікації навіть їздив в Сполучені Штати. Кажуть, що крізь його руки пройшли всі пікапи, які є зараз на фронті", - розповіли автори сюжету.

Підрозділ зайнявши позицію, почав відпрацьовувати по російській бронетехніці. Виконавши завдання, він хутко залишив позицію. В "Українському свідку" кажуть - станом на сьогодні і позиції бійців, і їхня тактика змінилися.

Після виконання завдання військові поділилися радіоперехопленням розмов російських військових: "Уважніше будь. *обаний пікап, на пікапі ганяє ПТУРка". 

Нагадаємо, медіапроєкт Ukrainian Witness (Український свідок) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега. 

Волонтери фонду "Повернись живим" тісно співпрацюють з українськими бійцями і отримують від них ексклюзивні фото- і відеоматеріали.

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