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Укрзалізниця запустила "потяг до перемоги"

Сьогодні у складі поїзда Київ-Ужгород відправились сім вагонів проєкту, кожний з яких розписаний українськими художниками та присвячений регіону України.

Укрзалізниця запустила "потяг до перемоги"
Фото: Олександр Рудоманов

Укрзалізниця спільно з агенцією Gres Todorchuk запустила “потяг до перемоги”, вагони якого курсуватимуть різними напрямками та нагадуватимуть про боротьбу українців проти російської агресії.

Про це зі станції відправлення повідомляє кореспондент LB.ua. Так сьогодні, у складі поїзда Київ-Ужгород відправились сім вагонів проєкту, кожний з яких розписаний українськими художниками та присвячений регіону України.

Також на кожному вагоні є QR-код, при натисканні на який користувач переходить на історію регіону.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

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