Сьогодні у складі поїзда Київ-Ужгород відправились сім вагонів проєкту, кожний з яких розписаний українськими художниками та присвячений регіону України.

Укрзалізниця спільно з агенцією Gres Todorchuk запустила “потяг до перемоги”, вагони якого курсуватимуть різними напрямками та нагадуватимуть про боротьбу українців проти російської агресії.

Про це зі станції відправлення повідомляє кореспондент LB.ua. Так сьогодні, у складі поїзда Київ-Ужгород відправились сім вагонів проєкту, кожний з яких розписаний українськими художниками та присвячений регіону України.

Також на кожному вагоні є QR-код, при натисканні на який користувач переходить на історію регіону.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов