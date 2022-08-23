Резніков закликав посилити санкції проти РФ та заборонити туристичні візи росіянам

"Якщо середньому класу буде відмовлено в доступі до привілеїв, серйозні зміни в Росії можуть нарешті стати можливими".

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що сильна Україна є найкращим вирішенням проблеми з Росією в Європі.

Про це йдеться в його колонці для Atlantic Council до Дня Незалежності.

Резніков зазначив, що Володимир Путін мріяв у цей день провести парадом своїх солдатів підкореним Києвом, а натомість напередодні в центрі столиці влаштували "парад" підбитих російських танків.

Голова Міноборони наголосив, що існуюча міжнародна система виявилася безсилою перед Росією ще з 2014 року, коли вона захопила український Крим та частину Донбасу. Так і зараз Організація Об’єднаних Націй, ОБСЄ, МКЧХ та інші не змогли перешкодити розв’язати повномасштабну війну. А зараз Росія вже відкрито веде геноцидну війну проти України і вдається до ядерного шантажу Європи.

"Стає все більш очевидним, що необхідні кардинальні зміни, щоб уникнути подальшого погіршення глобальної безпеки", - наголосив Резніков.

Він зазначив, що російське вторгнення також виявило надзвичайне небажання багатьох країн світу покинути свою зону комфорту. При цьому росіяни поряд з агресивною риторикою щодо Заходу, самі ж користуються західною медициною, купують там нерухомість та їздять відпочивати.

"Росіяни звикли до думки, що вони можуть використовувати жорстоку риторику, порушувати міжнародні норми і навіть безкарно вторгатися до своїх сусідів. Вони надзвичайно впевнені, що західні лідери все ж прагнутимуть підтримувати діалог із Москвою... Доки ця абсурдна ситуація не буде вирішена, немає надії припинити російську агресію. Замість того, щоб розглядати країну як складного партнера чи конкурента. Захід повинен визнати, що сьогоднішня Росія є однозначно ворожою силою, яка веде війну проти всього демократичного світу", - наголосив Резніков.

Він пояснив, що одним із ключових заходів було б визнання Росії державою-спонсором тероризму. На думку Резнікова, Європа також повинна застосувати свої значні інструменти м’якої сили, "щоб продемонструвати, що часи подвійної гри минули".

"Ви не можете розраховувати на те, що будете їздити на розкішних німецьких автомобілях, пишучи гасла «на Берлін» на російських танках і показуючи їх на державному телебаченні як символи національної ідентичності. Ви не можете розраховувати пити французьке вино чи віденську каву, одночасно погрожуючи ядерною зброєю в Європі", - сказав міністр, звертаючись до росіян.

Він наголосив, на необхідності посилення санкцій та запровадження заборони на туристичні візи Шенгенської зони.

"Поки російський середній клас не почне втрачати доступ до атрибутів західної цивілізації, він продовжуватиме відкидати західну критику Росії як лицемірну та нещиру. Якщо їм буде відмовлено в доступі до привілеїв, які вони раніше сприймали як належне, серйозні зміни в Росії можуть нарешті стати можливими", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що восьмий пакет санкцій проти Росії повинен включати повне ембарго на енергоносії.

"Ми маємо високо підняти ціну агресії до настання зими. Семи пакетів було недостатньо, щоб чинити тиск на Путіна з метою припинення війни проти України", - сказав Рейнсалу.