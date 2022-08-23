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Росія обстріляла Дніпропетровщину "градами", дронами-камікадзе і випустила ракету, - Резніченко

Натомість ЗСУ збили над областю три ворожі безпілотники-розвідники.

Росія обстріляла Дніпропетровщину "градами", дронами-камікадзе і випустила ракету, - Резніченко
Дніпро після ранкового прильоту російської ракети "Іскандер"
Фото: Telegram/Валентин Резніченко

Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровщині, а також обстріляла область із "градів" та дронів-камікадзе.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, під ракетний обстріл потрапив обласний центр. У Дніпрі було пошкоджено один будинок, інших зруйнований. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Дніпро після ранкового прильоту російської ракети Іскандер
Фото: Telegram/Валентин Резніченко
Дніпро після ранкового прильоту російської ракети Іскандер

Дніпро після ранкового прильоту російської ракети Іскандер
Фото: Telegram/Валентин Резніченко
Дніпро після ранкового прильоту російської ракети Іскандер

Дніпро після ранкового прильоту російської ракети Іскандер
Фото: Telegram/Валентин Резніченко
Дніпро після ранкового прильоту російської ракети Іскандер

Три дрони-камікадзе і 20 снарядів із "градів" припали на Нікополь. За інформацією Резніченка, понівечено декілька приватних будинків, у ще кількох зафіксували займання. Також обстріли зачепили місцевий водно-спортивний комплекс. Теж без потерпілих.

Фото: Telegram/Валентин Резніченко

Натоміть українські захисники збили над Дніпропетровщиною три російські безпілотники-розвідники.

Нагадаємо, вночі Росія обстріляла Криворізький та Нікопольський райони. У Зеленодольській громаді одна людина загинула, одна поранена, перебуває у лікарні. У Нікопольському районі ворог обстріляв Марганецьку та Червоногригорівську громади. А в Марганецькій через обстріли постраждали двоє осіб. Є руйнування житла та комунікацій.

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