За ніч і ранок Росія била по Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Миколаївській і Херсонській областях

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

У Дніпропетровській області ворог обстріляв два райони: Криворізький та Нікопольський. У Зеленодольській громаді одна людина загинула, одна поранена, у лікарні. У Нікопольському районі ворог обстріляв Марганецьку та Червоногригорівську громади. У Марганецькій постраждали двоє осіб. Є руйнування житла та комунікацій. У Червоногригорівській пошкоджено до 10 будинків та лінія електропередач, без постраждалих, йдеться у зведенні від ОВА.

У Харкові на заводі Шевченко виникла пожежа у цеху по виробництву палет. Вогонь охопив 3000 м2. Від ДСНС залучено 16 відділення 90 осіб. Обстрілів міста і області вночі не зафіксовано, однак по Харкову вдарили вранці. Внаслідок обстрілів Чугуївського й Ізюмського районів минулої доби поранення отримали двоє людей.

За минулу ніч росіяни випустили по населених пунктах та укріпленнях українських військових на Луганщині 14 ракет, здійснили сім обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії, неодноразово застосована авіація. Упродовж доби відбито наступи ворога із чотирьох напрямків – повсюди противник зі значними втратами вимушений був відступити.

У Донецькій області вночі та на ранок були обстріл Слов'янська (згорів приватний будинок). Обстріл м. Гірник Курахівської міської територіальної громади (пошкодження зазнали щонайменше шість багатоповерхівок та три приватні будинки). Про загиблих та поранених інформація не надходила. Ведеться обстеження території. За добу обстріляні Бахмут, Авдіївка, Костянтинопіль, Часів Яр, с. Кліщіївка, с. Максимільянівка. Пошкоджено вісім житлових будинків, приміщення ПрАТ АКХЗ, автомобіль, господарчі та виробничі споруди. За минулу добу – один загиблий і сім поранених. Область залишається без газу і частково без води й електрики.

Вночі були обстріли біля с. Широке Миколаївської області. Близько 05:30 були обстріли за межами сіл Поляна, Червона Долина, Широке. Постраждалих немає. Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Сьогодні вночі о 02:08 були обстріли смт Березнегувате. Через потрапляння боєприпасів та їхніх уламків відбулося займання сіна. Вчора з 19:00 до півночі – обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає.

Попри те, що війська Росії продовжують вести бойові дії на займаних рубежах і намагаються вести розвідку безпілотними літальними апаратами, ЗСУ продовжують завдавати влучних ударів по окупантах у Херсонській області.

Внаслідок боїв на території Херсонської області виникає багато пожеж. Критичною залишається ситуація у Каховському та Бериславському районах, де люди вимушені самотужки гасити пожежі, адже не завжди окупанти дають дозвіл на приїзд рятувальників.

Темами номер один для окупантів залишається проведення референдуму та новий навчальний рік. Місцеві колоборанти продовжують їздити громадами області та проводити зустрічі з людьми і агітувати за приєднання до РФ.

Нагадаємо, згідно з інформацією Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках у прикордонних районах противник активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь.