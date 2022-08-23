Окупаційна влада Запорізької області ідентифікує українців, які повертаються до регіону, як прохачів тимчасового притулку, – ISW

Російська окупаційна влада в Запорізькій області опосередковано “проголосила незалежність регіону від України”, хибно ідентифікувавши українських громадян, які в'їжджають до окупованого регіону, як прохачів тимчасового притулку.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький підписав наказ, згідно з яким громадяни України, які прибувають до окупованої Запорізької області, визнаються особами, які шукають тимчасового притулку на підставі російського законодавства”, – йдеться у звіті.

Наказ передбачає реєстрацію громадян України та Росії за місцем проживання або місцем прибуття на окуповані Росією території області. “Особам без громадянства” роздають бланки тимчасового посвідчення особи. Українці та росіяни можуть зареєструватися, якщо нададуть підтвердження про надання тимчасового притулку.

Цей указ має різні наслідки для міжнародного і російського права. Згідно з міжнародним правом, біженець – це особа з-за меж країни (чи особа без громадянства), яка шукає ”тимчасового притулку” в іншій країні, щоб уникнути переслідування.

Російське законодавство визначає біженця як особу, “яка перебуває за межами країни свого громадянства або постійного проживання”.

Жоден із цих статусів не поширюється на більшість людей, які приходять із неокупованої України до окупованого Запоріжжя.

“Таким чином, російська окупаційна влада фальшиво класифікує всіх українців, які потрапляють на окуповані території Запорізької області, як біженців, які рятуються від переслідувань в Україні. Наказ також де-факто ідентифікує Україну як окрему країну від Запорізької області, як це визначено окупаційною владою”, – зазначають в ISW.

Аналітики зазначають, що російська окупаційна влада може використовувати статус біженця для обмеження українців, які тимчасово повертаються на окуповані території після евакуації з них.

“Ймовірно, розпорядження стосуватиметься громадян України, які прямують до окупованої Херсонської області через КПВВ у Василівці Запорізької області, оскільки розпорядження вимагає реєстрації осіб у пункті прибуття в окупованій Запорізькій області, а Василівка є пунктом пропуску, який обслуговує і Херсон, і Запорізьку область”, – йдеться також у звіті.

Нагадаємо, на початку серпня гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький підписав розпорядження про проведення так званого "референдуму" щодо "возз'єднання регіону з Росією".