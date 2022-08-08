На Запоріжжі окупанти підписали розпорядження про проведення "референдуму"

В "документі" йдеться про "возз'єднання регіону з Росією".

Гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький підписав розпорядження про проведення так званого "референдуму" щодо "возз'єднання регіону з Росією".

Про це повідомило прокремлівське інформаційне агентство.

Зазначається, що колаборант підписав документ під час форуму окупаційного "громадського руху" Запорізької області "Ми разом з Росією", який проходить в окупованому Мелітополі.

Нагадаємо, на думку заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви, псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях не відбудеться, оскільки вони не будуть під контролем РФ.