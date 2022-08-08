​Усі ракети “Калібр” ворога з підводного ракетоносія у Чорному морі сьогодні були збиті, – Гуменюк

Ракети були випущені майже по всій території України.

Окупанти продовжують тримати на бойовому чергуванні чотири носії ракет типу “Калібр”.

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.

“Наразі у Чорному мору перебуває на постійній основі майже 10 та плюс-мінус 1-2 одиниці корабельно-катерного складу ворожих сил”, – заявила вона.

На бойовому чергуванні ворог тримає чотири ракетних носії типу “Калібр”.

“Це два – надводних та два – підводних великих десантних кораблі, які знаходяться на чергуванні”, – додала Гуменюк.

За її словами, сьогодні вранці один з таких підводних ракетних носіїв було застосовано.

“Були випущені ракети типу “Калібр”, які були збиті по майже всій території України”, – наголосила вона.

Нагадаємо, уранці 8 серпня в небі над Одеською областю сили протиповітряної оборони збили російську крилату ракету типу “Калібр”.