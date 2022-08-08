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Чи відбудуться прямі перемовини Зеленського з китайським Сі

Днями президент Зеленський дав інтерв’ю гонконгській газеті South China Morning Post, де закликав китайського лідера до діалогу. Він сподівається переконати Сі Цзіньпіна змінити свою позицію щодо РФ і використати китайські політичні та економічні важелі впливу на Москву задля припинення війни.

Це вже не перша спроба Києва зв’язатись із китайським генсеком з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – втім, починаючи з весни, запити української сторони про розмову двох лідерів не були почуті в Пекіні.

Останній раз президенти спілкувалися 13 липня 2021 року. Це був узагалі перший та поки що єдиний телефонний контакт між двома лідерами. Тоді атмосфера була зовсім іншою – КНР надавала Україні вакцини від коронавірусу, представники української влади схвально говорили про Компартію Китаю, уряди двох держав підписували інфраструктурну угоду, Китай волів долучитися до проєктів «Великого будівництва» і став першим серед країн торговельним партнером України у світі.

За півроку усе змінилося – Китай вирішив отримати зиск від війни усередині Заходу, чим Пекін вважає протистояння Росії з однієї сторони та України, США з їх союзниками з Європи з іншої. Крім того, за період повномасштабної війни Росії проти України загострилося протиборство по лінії Пекін – Вашингтон.

Сі не йде на контакт із Зеленським, бо не бажає на фоні конфлікту зі США послабляти зв’язки з Путіним. Однак навіть за цих несприятливих обставин шанси провести переговори двох глав держав залишаються. Для цього, щоправда, потрібно змінити підходи.

Фото: Главком

Без/перспективні відносини

Починаючи з 2014 року, увага Києва до Пекіна в політичній площині поступово згасала. «Стратегічне партнерство» між країнами просто стало вербальним гаслом, хоча в спільній Декларації про розвиток та поглиблення дружніх відносин Україна та Китай домовилися «сприяти врегулюванню конфліктів» і «виступати проти сепаратизму»; також у документі Пекін підтримав незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 

Другим важливим документом між Києвом і Пекіном став Договір про дружбу та співробітництво, підписаний взимку 2013 року в Пекіні президентами Януковичем і Сі. Згідно з ним, Китай не лише підтримував єдність та територіальну цілісність України, але, що важливо, зобов’язувався вживати заходів задля захисту українського суверенітету, не допускати, щоби треті держави наносили шкоду з території КНР (ми зараз маємо факти обходу росіянами санкцій через китайську територію), не застосовувати економічний тиск та у разі загрози безпеці України одразу проводити консультації з Києвом.

Цей договір був укладений на 25 років і ратифікований українським парламентом вже після втечі Януковича та краху режиму – 15 травня 2014 року. Проблема лише в тому, що він не був ратифікований китайською стороною, відповідно, не набрав чинності. Себто, Китай не несе перед Україною жодних зобов’язань, хоча він публічно і визнає нашу суб’єктність та територіальну цілісність.

Віктор Янукович та голова КНР Сі Цзіньпіну після підписання договору про дружбу та співробітництво, 5 грудня 2013 року.
Фото: fmprc.gov.cn
Віктор Янукович та голова КНР Сі Цзіньпіну після підписання договору про дружбу та співробітництво, 5 грудня 2013 року.

Тож сьогодні українсько-китайські відносини опинилися у повній безвиході. На тлі війни в Україні китайський посол Фань Сяньжун лише пару разів давав публічні інтерв’ю, де підтримав Київ, він, повернувшись зі Львова до Києва, майже не проводить зустрічей з українськими чиновниками. За увесь час війни Китай передав Україні кілька партій гуманітарної допомоги (медичного обладнання) на доволі символічну суму – пару мільйонів доларів.

Україна ж взагалі досі немає посла в Китаї – останній очільник диппредставництва Сергій Камишев помер у Пекіні у лютому 2021 року, відтоді Київ не представлений там на найвищому рівні. Це значно обмежує рівень доступу України до представників найвищого ешелону китайської влади.

Потужностей вітчизняного дипломатичного корпусу в Китаї об’єктивно не вистачає для роботи з таким складним і великим гравцем на всіх фронтах, насамперед економічному та інформаційному. Попри те, що вітчизняний МЗС у 2021 році створив окрему стратегію щодо Азії, зокрема щодо Китаю, наразі вона виглядає застарілою і не відповідає тим умовам, в яких живе Україна та увесь світ. 

Неформальні зв’язки між Києвом і Пекіном також залишаються відверто кволими. У Китаї вже як кілька років припинили свою роботу українські представницькі організації, котрі мали давати поштовх двостороннім зв’язкам, насамперед економічним. Вплив невеликої української громади в Китаї залишається дуже незначним і розвивається хаотично – в першу чергу в інформаційному сегменті.

Акція проти російської агресії в Україні, Пекін, 22 березня 2022.
Фото: facebook/Посольство України в Китаї
Акція проти російської агресії в Україні, Пекін, 22 березня 2022.

В решті решт між Україною та Китаєм сталася низка неприємних історій: А) скандал довкола продажу китайцям акцій заводу «Мотор Січ»; Б) небажання Києва приєднуватися до китайської інфраструктурної ініціативи «Один пояс, один шлях». Це зумовило згортання китайцями багатьох економічних ініціатив. 

Втім, попри те, що зараз Київ і Пекін опинилися по різні сторони геополітичних барикад, вони можуть спробувати відновити відносини, але для цього потрібно знайти на весь великий Китай потрібні двері, і є шанс, що вони відкриються. 

Тимчасово недоступний абонент

Китай, безумовно, отримав сигнал від України щодо діалогу президентів. Та вже відреагував – китайський МЗС повідомив: «Україна та Китай підтримують спілкування дипломатичними каналами, воно ніколи не припинялося». Це є завуальованою негативною відповіддю: поки прямих перемовин Зеленського-Сі не буде. Разом з тим Київ може використати ще низку заходів для посилення комунікації з Пекіном і спробувати організувати діалог у майбутньому. 

По-перше, Україні треба відновити контакти, шукати формальні та неформальні шляхи, передавати меседжі китайським чиновникам, що мають досвід роботи з Україною. Такою фігурую є, наприклад, Лю Хе - віце-прем'єр Держради Китаю, який є головою міжурядової комісії Україна-Китай. Або міністр комерції Китаю Ван Веньтао - він підписував інфраструктурну угоду з Україною у 2021 році.

Віце-прем’єр-міністр Китаю Лю Хе у Домі народних зборів у Пекіні, 22 листопада 2019 року.
Фото: EPA/UPG
Віце-прем’єр-міністр Китаю Лю Хе у Домі народних зборів у Пекіні, 22 листопада 2019 року.

По-друге, Києву варто виходити на представників китайської еліти з більш прагматичними та орієнтованими на співробітництво з західними країнами поглядами. Влада у КНР не є однорідною – на неї впливають кілька кланів, які й наповнюють міністерські кабінети своїми людьми. Клан генсека Сі наразі виступає за агресивну політику щодо США, він є мілітарним по суті та прагне зближення з РФ. А от клан умовних «комсомольців» не хоче виснажливого довгого протистояння зі Сполученими Штатами і бажає повернення до стабільних економічних та торговельних відносин між двома великими державами. Він не є партією війни. В останні півтора – два роки вплив цього клану дещо зменшився, однак він все ще залишається доволі потужною силою.

Найбільш поважними «комсомольцями» є прем’єр Лі Кецян, який залишить свою посаду восени, та його соратник-протеже Ху Чуньхуа. Останній з великою вірогідністю ввійде до наступного складу Постійного комітету Політбюро ЦК КПК – семи найбільш потужних людей у Китаї. Хоча «комсомольці» не можуть критично впливати на генсека Ci, однак все одно вони є представниками китайської еліти, тобто є «своїми», до думки котрих можуть дослухатися. В Пекіні думка «своїх» завжди важливіша за думки «чужих» - людей не з Китаю. І у слушний момент – наприклад, коли в Пекіні зрозуміють, що Росія програє – окремі «комсомольці» можуть згадати про необхідність почати діалог з українською владою.

Клани в Китаї представлені не лише у владі, а й у бізнесі. Їх люди управляють найбільшими корпораціями. У 2019 році Володимир Зеленський зустрічався з Джеком Ма, близьким до «комсомольців» бізнесменом. Зараз підприємець, після значного тиску з боку китайської влади, втратив вплив і частину бізнесу. Разом з тим чимало представників китайських інноваційних компаній та структур, що займаються міжнародною торгівлею (яким є що втрачати на Заході), все ще залишають певний вплив. Цих людей варто виокремити та налагодити з ними співпрацю.

Фото: ОПУ

По-третє, Київ може звернутися до інших країн з проханням стати посередниками в налагоджуванні контакту з Пекіном. Це має бути країна, що займає відносно нейтральну позицію щодо війни Росії проти України та має гарні відносини з Китаєм, на кшталт Індонезії з її президентом Джоком Відодо, з яким нещодавно зустрічався Володимир Зеленський. Також можливо розглянути в якості посередника Сінгапур та Ізраїль – обидві держави змогли вибудувати прагматичні відносини з Пекіном.

По-четверте, Україна може закликати Китай до співпраці задля вирішення довгострокових непорозумінь, домовитися зрештою про модернізацію та ратифікацію Китаєм Договору про дружбу та співробітництво. На основі досягнутого консенсусу в подальшому вибудовувати новий етап відносин, де буде місце для прямого спілкування обох лідерів.

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Водночас варто зрозуміти: Пекін трактує протистояння між Москвою та Вашингтоном як послаблюючу Захід конфронтацію, де РФ вбачається частиною західної цивілізації. Тому, економічно допомагаючи Москві та розриваючи її зв’язки з Заходом, Китай протистоїть США; він не воює проти України. Втім, нинішня війна РФ проти України КНР у цей конкретний момент вигідна.

Фото: ЕРА/UPG

Масла в вогонь підлила спікер Конгресу США Ненсі Пелосі, котра здійснила візит на тайванський острів – там вона провела прямі паралелі між Україною та Тайванем. Це не створює сприятливого тла для подальшої комунікації Києва та Пекіна, який сприймає Україну (і так є) частиною колективного Заходу, а Москву – ситуативним союзником. У цьому ключі важливо одне – домогтися того, щоби Росія перестала бути таким союзником.

Києву буде раціонально зберігати готовність щодо прагматичної співпраці з Китаєм і не давати затягнути себе в протиріччя довкола Тайваню, де Україна мала б обирати одну зі сторін, відсікаючи від себе усі інші можливості. Тим паче, що у ратифікованому українським парламентом договорі про дружбу чітко закріплено, що Київ підтримує політику одного Китаю. Це Пекіну треба постійно демонструвати, що він не виконує домовленості.

Китай продовжує підтримувати з Україною дипломатичні канали, його посольство переїздило знову до Києва. Це означає, що Пекін не впевнений у силі свого «союзника» – Росії. І це означає, що за сприятливого сценарію (якщо Київ знайде правильні двері) комунікація Зеленського та Сі відбудеться. 

Петро ШевченкоПетро Шевченко, Аналітик, аспірант Цзиліньського університету
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