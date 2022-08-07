МЗС Грузії в річницю серпневої війни заявило про розширення Росією зони окупації

МЗС Грузії у чотирнадцяті роковини серпневої війни закликало Росію "припинити незаконні дії", виконати угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року та вивести збройні сили з окупованих територій Грузії.

Про це йдеться в заяві МЗС Грузії.

"У чотирнадцяті роковини окупації Росія, як і раніше, не виконує угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, укладену за посередництва Європейського Союзу, і розширює свій незаконний контроль в окупованих регіонах", - йдеться в заяві.

У документі зовнішньополітичне відомство вказує, що своїми діями Росія "завдає удару по безпеці, правах людини і намагається ізолювати людей, які проживають на окупованих територіях, від решти Грузії та міжнародної спільноти" та закликає Москву змінити незаконне рішення щодо визнання окупованих територій.

Відомство наголошує, що протягом 14 років російські сили продовжують зведення загороджень на лінії окупації, у регіоні незаконно заарештовують та викрадають людей.

"Грубе порушення основних прав людини, етнічна дискримінація та порушення права сотень тисяч внутрішньо переміщених осіб і біженців на повернення до своїх будинків в Абхазькому та Цхінвальському регіонах Грузії продовжують залишатися важким гуманітарним тягарем незаконної окупації Росії", - говориться в заяві.

МЗС зазначає, що протягом усіх цих років Росія перешкоджає доступу міжнародних правозахисних організацій та входженню Місії спостереження ЄС до Абхазії та Цхінвальського регіону.

Крім того, МЗС Грузії дякує міжнародному співтовариству за підтримку суверенітету та територіальної цілісності країни.

"Ця підтримка набуває особливого значення сьогодні, коли Росія своєю військовою агресією проти України продовжує порушувати принципи міжнародного права та підриває безпеку Європи", - йдеться в заяві.

Одночасно з цим, МЗС підтверджує політику мирного врегулювання російсько-грузинського конфлікту, наголошуючи, що дії офіційного Тбілісі націлені на відновлення довіри між суспільствами, розділеними лінією окупації та побудову загальноєвропейського майбутнього.

Нагадаємо, Грузія у 2022 році закупила в США додаткову партію переносних протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Раніше голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі після візиту до зруйнованих міст Київщини заявив, що Грузія у жодний спосіб не допомагатиме Росії.