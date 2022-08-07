Байден одужав від повторного захворювання на COVID-19

Глава держави може повертатися до публічних заходів та подорожей.

Сьогодні президент США Джо Байден отримав другий негативний тест на COVID-19, що офіційно означає його повне одужання від коронавірусної хвороби.

Про це йдеться в оприлюдненому в неділю звіті особистого лікаря президента.

«Сьогоднішній тест президента на антиген SARS-CoV-2 показав негативний результат другий день поспіль», - говориться в документі.

Також зазначається, що глава держави може повертатися до публічних заходів та подорожей.

Як повідомляв Укрінформ, президент Байден вдруге за останні тижні одужав від COVID-19. Так, 21 липня Білий дім офіційно поінформував, що 79-річний президент США отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Упродовж лікування він приймав Paxlovid та інші супутні препарати, симптоми описувалися як легкі.

27 липня особистий лікар президента США Кевін О’Конор підтвердив повне одужання Джо Байдена, президент оголосив про це в соцмережах. Однак, уже за кілька днів, 30 липня, у Байдена знову виявили коронавірус.

Весь час він перебував в ізоляції в Білому домі. У суботу президент мав перший негативний тест після другого захворювання.

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