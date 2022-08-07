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Ізраїль ліквідував другого бойовика-лідера "Ісламського джихаду"

У відповідь на це з сектора Гази випустили нову серію ракет. 

Ізраїль ліквідував другого бойовика-лідера "Ісламського джихаду"
Фото: jerusalemshots.com

Ізраїль нейтралізував другого провідного бойовика палестинського угруповання "Ісламський джихад" – Халеда Мансура. 

Це відбулося в ході авіаударів по Газі. Серед 32 загиблих від ізраїльської військової операції – декілька бойовиків, зокрема ватажки Халед Мансур і Тайсир Джабарі. Газа також заявляє про загибель шести дітей, але незалежно цю інформацію поки не підтвердили, пише BBC.

За словами ізраїльського посадовця, з пʼятниці палестинці випустили по Ізраїлю близько 600 ракет та мін.

Цей конфлікт є найсерйознішим спалахом між Ізраїлем і Газою від моменту 11-денних бойових дій, що відбулися в травні минулого року.

Ізраїльські військові попереджають, що ця операція (названа "Світанком") може тривати до тижня. 

Сьогодні палестинські ракети вперше від 2021 року досягли Єрусалима. Обстріл почався після підтвердження ліквідації одного з ватажків "Ісламського джихаду" Халеда Мансура. 

Газа звинувачує Ізраїль у пораненні понад 200 людей і вбивстві 32, пише Deutsche Welle.

Нагадаємо, 1 серпня Ізраїль заарештував лідера "Ісламьского джихаду" на Західному березі Йордану. 

Після цього було оголошено початок операці "Світанок", у ході якої ізраїльські сили завдали повітряних ударів по цілях у Секторі Гази. Премʼєр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що підтримуване Іраном угрупованання готувало атаку на Ізраїль у відповідь на арешт бойовика. 

Після початку операції з сектора Гази по Ізраїлю випустили кілька сотень ракет. 

5 серпня армія Ізраїля почала військову операцію проти організації "Ісламський джихад" у секторі Гази. Того ж дня бойовики цієї організації вдарили по Ізраїлю. 

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