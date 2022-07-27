Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
В ОК “Південь” повідомили про просування ЗСУ в Херсонській області
В ОК “Південь” повідомили про просування ЗСУ в Херсонській області
Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами
Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
ГоловнаСуспільствоЖиття

Ізраїль направив до Харкова продуктові набори, - посольство

Ізраїль не планує зупинятись на допомозі Харкову.

Ізраїль направив до Харкова продуктові набори, - посольство
Фото: Пресслужба посольства Ізраіля в Україні

Сьогодні, 27 липня, посольство Ізраїлю в Україні відправило 25 тисяч продуктових наборів до Харкова.  

Про це повідомила пресслужба посольства Ізраїля в Україні.

“Найближчим часом гуманітарний вантаж буде доставлено й до інших українських міст”, - зазначили в посольстві.

Відправлення продуктів відбувалось у співробітництві з ізраїльським агентством з питань міжнародного розвитку.

Нагадаємо, російська агресія проти України поширюється і на Ізраїль. В Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі відбулись антиукраїнські демонстрації, фінансовані російським урядом

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також