Ізраїль направив до Харкова продуктові набори, - посольство

Ізраїль не планує зупинятись на допомозі Харкову.

Сьогодні, 27 липня, посольство Ізраїлю в Україні відправило 25 тисяч продуктових наборів до Харкова.

Про це повідомила пресслужба посольства Ізраїля в Україні.

“Найближчим часом гуманітарний вантаж буде доставлено й до інших українських міст”, - зазначили в посольстві.

Відправлення продуктів відбувалось у співробітництві з ізраїльським агентством з питань міжнародного розвитку.

Нагадаємо, російська агресія проти України поширюється і на Ізраїль. В Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі відбулись антиукраїнські демонстрації, фінансовані російським урядом.