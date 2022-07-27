Посол США Брінк зустрілась із головним рабином Києва

Рабин Маркович завірив посла Брінк, що єврейська громада не зазнає жодних утисків в Україні.

Бріджит Брінк зустрілася з головним рабином Києва, офіційним представником Любавичівського ребе Менахема Менделя Шнеерсона Йонатаном Марковичем.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Була рада почути від головного рабина Марковича, що єврейська громада України продовжує насолоджуватися повною свободою сповідувати віру так, як вони вважають за потрібне, і я захоплююся готовності громади піклуватися про своїх сусідів, що потребують допомоги”, - написала Брінк.

Була рада почути від головного рабина Марковича, що єврейська громада України продовжує насолоджуватися повною свободою сповідувати віру так, як вони вважають за потрібне, і я захоплююся готовності громади піклуватися про своїх сусідів, що потребують допомоги. pic.twitter.com/84Ua4Kg086 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 26, 2022

Нагадаємо, російська агресія проти України поширюється і на Ізраїль. В Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі відбулись антиукраїнські демонстрації, фінансовані російським урядом.