Посол США Брінк зустрілась із головним рабином Києва

Бріджит Брінк зустрілася з головним рабином Києва, офіційним представником Любавичівського ребе Менахема Менделя Шнеерсона Йонатаном Марковичем.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
“Була рада почути від головного рабина Марковича, що єврейська громада України продовжує насолоджуватися повною свободою сповідувати віру так, як вони вважають за потрібне, і я захоплююся готовності громади піклуватися про своїх сусідів, що потребують допомоги”, - написала Брінк.
Була рада почути від головного рабина Марковича, що єврейська громада України продовжує насолоджуватися повною свободою сповідувати віру так, як вони вважають за потрібне, і я захоплююся готовності громади піклуватися про своїх сусідів, що потребують допомоги. pic.twitter.com/84Ua4Kg086— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 26, 2022
Нагадаємо, російська агресія проти України поширюється і на Ізраїль. В Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі відбулись антиукраїнські демонстрації, фінансовані російським урядом.