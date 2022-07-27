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Посол США Брінк зустрілась із головним рабином Києва

Рабин Маркович завірив посла Брінк, що єврейська громада не зазнає жодних утисків в Україні. 

Посол США Брінк зустрілась із головним рабином Києва
Фото: Twitter Бріджит Брінк

Бріджит Брінк зустрілася з головним рабином Києва, офіційним представником Любавичівського ребе Менахема Менделя Шнеерсона Йонатаном Марковичем. 

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Була рада почути від головного рабина Марковича, що єврейська громада України продовжує насолоджуватися повною свободою сповідувати віру так, як вони вважають за потрібне, і я захоплююся готовності громади піклуватися про своїх сусідів, що потребують допомоги”, - написала Брінк.

Нагадаємо, російська агресія проти України поширюється і на Ізраїль. В Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі відбулись антиукраїнські демонстрації, фінансовані російським урядом

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