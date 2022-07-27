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У тимчасово окупованому Херсоні підірвали авто з так званою "поліцією", - розвідка

Один загарбник загинув на місці, інший потрапив у лікарню.

У тимчасово окупованому Херсоні підірвали авто з так званою "поліцією", - розвідка
Фото: скріншот відео

У Херсоні учасники Руху спротиву підірвали авто з так званою "поліцією" російської окупаційної адміністрації.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Інцидент трапився на перетині вулиці Репіна та проспекту Адмірала Сенявіна.

Підірвали авто росіян за допомогою радіокерованого фугасу, в результаті чого один силовик загинув, інший отримав поранення.

"Рух спротиву на тимчасово окупованій Херсонщині продовжує розповсюджувати серед прибічників "руського мира" та місцевих колаборантів "квитки на концерт Кобзона"... ГУР МО України нагадує усім зрадникам про неминучу розплату за допомогу російським окупантам", - наголосили в розвідці.

Нагадаємо, раніше в Херсоні вибухнуло авто з місцевим колаборантом, проголошеним окупантами "головою управління родини, молоді і спорту військової адміністрації Херсонської області" Дмитром Савлученком.

До цього очільник ГУР Кирило Буданов підтвердив, що авто нардепа від "Слуги Народу" Олексія Ковальова підірвали на Херсонщині.

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