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Забрав в атовця транспорт і возив окупантам харчі на блокпости, - експравоохоронця Харківщини підозрюють у держзраді

Також вказав загарбникам на місця для найкращого тактичного і стратегічного розташування артилерії та іншої техніки, щоб не допустити наступу українських військових.

Забрав в атовця транспорт і возив окупантам харчі на блокпости, - експравоохоронця Харківщини підозрюють у держзраді
Фото: скріншот відео

Колишнього правоохоронця Харківщини підозрюють у державній зраді - він добровільно перейшов на бік ворога та почав активно співпрацювати з окупантами. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Про підозру зраднику повідомили заочно.

Слідство встановило, що на початку березня росіяни окупували Чкаловську селищну територіальну громаду Харківщини, і експоліціянт добровільно перейшов на бік росіян та почав активно співпрацювати з окупантами.

Фото: Харківська обласна прокуратура

"Підозрюваний очолював автомобільну колону російських військових, у якій вони їздили за адресами мисливців та учасників АТО. У мисливців вони відбирали зброю, а учасників АТО змушували їхати на "перевірку". У ветерана АТО експоліціянт спільно з представниками країни-агресора забрав мікроавтобус на потреби російської армії. У вільний час зрадник, хвилюючись за окупантів, привозив їм на блокпости продукти харчування", - розповіли в прокуратурі.

Також зрадник вказав загарбникам на місця для найкращого тактичного і стратегічного розташування артилерії та іншої техніки, щоб не допустити наступу українських військових.

Нагадаємо, напередодні СБУ знешкодила агентів-коригувальників ракетних ударів по залізниці на Донеччині. Раніше спецслужба викрила на державній зраді помічника народного депутата України.

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