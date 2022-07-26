СБУ знешкодила агентів-коригувальників ракетних ударів по залізниці на Донеччині

Серед затриманих - керівник однієї зі станцій Укрзалізниці.

Затримано осіб, які збирали розвіддані щодо позицій українських військ, а також коригували артилерійські обстріли об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

Співробітники СБУ викрили на співпраці з ворогом керівника однієї з місцевих станцій Укрзалізниці.

"Перебуваючи на посаді, вона "зливала" агресорам закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони України на території області", - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Іншого російського агента контррозвідники Служби безпеки затримали у Бахмуті. Зрадник передавав агресорам інформацію щодо розташування підрозділів ЗСУ у прифронтовому районі.

Ще двох ворожих інформаторів затримано на зборі розвідданих про переміщення українських військ в Бахмутському районі та поблизу Дружківки.

Фото: СБУ

"Наразі зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - інформує спецслужба.

Раніше СБУ знешкодила коригувальників ракетних ударів по Бахмуту.