​Українські сили ППО демонструють кращу ефективність завдяки навчанням особового складу, - командування Повітряних сил ЗСУ

Наразі Україна поки не отримала далекобійні системи ППО та середньої дальності.

Українські сили протиповітряної оборони демонструють кращу ефективність знищення ворожих цілей завдяки навчанням особового складу. Наразі Україна ще не отримала далекобійні системи ППО та середньої дальності.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент LB.ua.

"Звісно, ефективність наших сил ППО зростає. Бо покращується навчання нашого особового складу. Ми отримуємо досвід, якого не мали раніше. У нас краща взаємодія між різними підрозділами. Це система оповіщення, система виявлення цілей та прийняття рішень. В єдиній системі це працює все краще та краще", - сказав він.

Ігнат зазначив, що ефективність ППО наразі забезпечується завдяки людському фактору.

"Основою не є постачання озброєння. На жаль, ми ще не отримали те озброєння, яке б хотіли та про що ми мріємо. Це далекобійні системи ППО та середньої дальності. Наразі ми маємо від партнерів лише постачання переносних зенітних ракетних комплексів іноземного виробництва. Вони теж доволі ефективно працюють. Особливо при збитті літаків та вертольотів окупантів", - підкреслив він.

Гнат нагадав, що вчора нашими силами ППО були збиті два літаки СУ-25 та вертольот МІ-8.

"Покращення показників — це все ж заслуга наших людей, які вперше побачили таку ракетну навалу, якої ще не було не лише в Україні, а й в усьому світі. Такого ракетного масованого удару ніколи не було", - зазначив він.

За його словами, зберігаються проблеми зі збиттям ракет Х-22, «Іскандер», Х-31, «Онікс» через їх надзвичайні швидкості.

"Вони є значно важчими цілями", - додав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, з загальної кількості ударів російських загарбників лише 30% припадають на військові об’єкти, решта 70% свідомо завдається по мирних містах.