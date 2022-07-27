На Рівненщині СБУ затримала ворожого інформатора

Він передав дані про ЗСУ білоруським правоохоронцям.

Служба безпеки викрила зловмисника, який інформував ворога про розташування блокпостів, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ, а також інших військових формувань на території західної України. Білорусів цікавили укріплення на прикордонних територіях.

Про це повідомляє українська спецслужба в Telegram.

"Слідство встановило і документально засвідчило, що інформатор передав дані білоруським правоохоронцям під час незаконного перетину державного кордону", - йдеться в повідомленні

Наразі перевіряється інформація про інші "візити" чоловіка до ворожих правоохоронців і спецслужб.

Фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавленні волі строком від п’яти до восьми років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ворожа пропаганда поширює фейк, начебто ЗСУ збираються завдавати удари по Білорусі.

Крім того, у прикордонних з Білоруссю областях посилили боротьбу з диверсантами.