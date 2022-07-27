З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 40 070 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно склали:
особового складу - близько 40070 (+200) осіб ліквідовано;
танків - 1738 (+1);
бойових броньованих машин - 3971 (+12);
артилерійських систем - 883 (+3);
РСЗВ - 258 (+0);
засоби ППО - 117 (+0);
літаків - 222 (+0);
гелікоптерів - 190 (+1);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4);
крилаті ракети - 174 (+0);
кораблі /катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12);
спеціальна техніка - 75 (+0).
Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Н сході та півдні тривають бої.