З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 40 070 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 40070 (+200) осіб ліквідовано;

танків - 1738 (+1);

бойових броньованих машин - 3971 (+12);

артилерійських систем - 883 (+3);

РСЗВ - 258 (+0);

засоби ППО - 117 (+0);

літаків - 222 (+0);

гелікоптерів - 190 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4);

крилаті ракети - 174 (+0);

кораблі /катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12);

спеціальна техніка - 75 (+0).

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Н сході та півдні тривають бої.