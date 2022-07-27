Окупанти не розвинуть взяття Новолуганського в успішний наступ на Бахмут, – ISW
Окупанти не розвинуть взяття Новолуганського в успішний наступ на Бахмут, – ISW
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу росіянами Затоки
Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу росіянами Затоки
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив морду приїжджому генералу
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив морду приїжджому генералу
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Росіяни намагаються лаштувати понтонну переправу біля зруйнованого Дар‘ївського моста, - Сергій Хлань
Росіяни намагаються лаштувати понтонну переправу біля зруйнованого Дар‘ївського моста, - Сергій Хлань
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Олексій Бурховецький, «Бурий»: «Бій почався з того, що я крикнув «Здохніть, тварі! Слава Україні!» і вистрелив з гранатомета»
Олексій Бурховецький, «Бурий»: «Бій почався з того, що я крикнув «Здохніть, тварі! Слава Україні!» і вистрелив з гранатомета»
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
ГоловнаСуспільствоВійна

Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)

Окупанти поцілили в Індустріальний район міста.

Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
Наслідки обстрілу Харкова, ілюстративне фото
Фото: скрін

Вночі 27 липня окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова.

Про це в телеграмі написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

“О 4:25 обстріл Індустріального району Харкова. Два прильоти ракетами С-300. Рятувальники вже на місці розбирають завали”, – йдеться в повідомленні. 

Оновлення 8:44. Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих, повідомив Терехов. 

"Ними зараз займаються лікарі. Був ще ранковий приліт у Новобаварському районі. Там, на щастя, без постраждалих і без пожежі. Але вибиті вікна в житловому будинку", – написав він. 

Нагадаємо, вночі 26 липня окупанти завдали ударів по двох громадах Харківщини та обласному центру. Постраждалих немає.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також