Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)

Вночі 27 липня окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова.

Про це в телеграмі написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

“О 4:25 обстріл Індустріального району Харкова. Два прильоти ракетами С-300. Рятувальники вже на місці розбирають завали”, – йдеться в повідомленні.

Оновлення 8:44. Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих, повідомив Терехов.

"Ними зараз займаються лікарі. Був ще ранковий приліт у Новобаварському районі. Там, на щастя, без постраждалих і без пожежі. Але вибиті вікна в житловому будинку", – написав він.

Нагадаємо, вночі 26 липня окупанти завдали ударів по двох громадах Харківщини та обласному центру. Постраждалих немає.