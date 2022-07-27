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В ОК “Південь” повідомили про просування ЗСУ у Херсонській області

Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. 

В ОК “Південь” повідомили про просування ЗСУ у Херсонській області
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

В оперативному командуванні “Південь” повідомили про просування Збройних сил України у Херсонській області.

“Нашою авіацією нанесено чотири удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Уражено чотири опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОК, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. 

“Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції!”, – додали військові.

Нагадаємо, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що російські окупанти намагаються побудувати понтонну переправу біля зруйнованого Дар‘ївського моста через Інгулець на Херсонщині.

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