ЗСУ знищили російського майора Олександра Савельєва
ЗСУ знищили російського майора Олександра Савельєва
Росіяни намагаються лаштувати понтонну переправу біля зруйнованого Дар‘ївського моста, - Сергій Хлань
Росіяни намагаються лаштувати понтонну переправу біля зруйнованого Дар‘ївського моста, - Сергій Хлань
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу росіянами Затоки
Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу росіянами Затоки
Окупанти не розвинуть взяття Новолуганського в успішний наступ на Бахмут, – ISW
Окупанти не розвинуть взяття Новолуганського в успішний наступ на Бахмут, – ISW
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
Олексій Бурховецький, «Бурий»: «Бій почався з того, що я крикнув «Здохніть, тварі! Слава Україні!» і вистрелив з гранатомета»
Олексій Бурховецький, «Бурий»: «Бій почався з того, що я крикнув «Здохніть, тварі! Слава Україні!» і вистрелив з гранатомета»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти обстріляли три громади Сумської області, поранена людина, - Живицький

Загарбники обстрілювали Сумщину із мінометів та “Граду”.

Російські окупанти обстріляли три громади Сумської області, поранена людина, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 26 липня, росіяни обстріляли у Сумській області три громади. Внаслідок обстрілів була поранена 65-ти річна жінка - сторож бази відпочинку. 

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Середино-Будська громада: опівдні був один прильот з міномету по території одного з сел громади. А о сімнадцятій вечора почався мінометний вогонь, 14 прильотів. Внаслідок цього обстрілу пошкоджені вікна в будинках, паркани, лінія електропередач та трансформатор. А також розбиті будівлі однієї з баз відпочинку”, - розповів Живицький.

Крім того, о 17:30 було зафіксовано 12 мінометних прильотів по території Есманської громади. 

А з 18:00 почалися обстріли різних територій Краснопільської громади. Всього було 17 приходів з міномету і 12 з "Граду".

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький
 

Нагадаємо, у зруйнованій внаслідок російського обстрілу будівлі будинка культури у Чугуєві на Харківщині знайшли тіла ще двох загиблих

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також