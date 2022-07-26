Сьогодні, 26 липня, росіяни обстріляли у Сумській області три громади. Внаслідок обстрілів була поранена 65-ти річна жінка - сторож бази відпочинку.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Середино-Будська громада: опівдні був один прильот з міномету по території одного з сел громади. А о сімнадцятій вечора почався мінометний вогонь, 14 прильотів. Внаслідок цього обстрілу пошкоджені вікна в будинках, паркани, лінія електропередач та трансформатор. А також розбиті будівлі однієї з баз відпочинку”, - розповів Живицький.

Крім того, о 17:30 було зафіксовано 12 мінометних прильотів по території Есманської громади.

А з 18:00 почалися обстріли різних територій Краснопільської громади. Всього було 17 приходів з міномету і 12 з "Граду".

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, у зруйнованій внаслідок російського обстрілу будівлі будинка культури у Чугуєві на Харківщині знайшли тіла ще двох загиблих.