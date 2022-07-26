Поліція Київщини викрила підозрюваних у виготовленні фейкових меддовідок для виїзду чоловіків за кордон

Офіс, де виготовляли підроблені медичні довідки, знаходився в Білій Церкві.

Поліція Київської області викрила угруповання, яке допомагало переправити за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Правоохоронці задокументували 21 епізод незаконної діяльності, ще понад 100 чоловіків перевіряються.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Вартість таких “послуг” коливалася від 25 до 32 тисяч гривень. В офісі зловмисників поліцейські вилучили понад 350 печаток та кліше різних організацій та медичних установ, а також пристрої для виготовлення фейкових документів”, - повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

Зловмисники розміщували об’яви про можливість скористатись їх послугами у Інтеренеті. Клієнти через Telegram-канал замовляли виготовлення підроблених документів, надавали власні фото та паспортні дані.

Документи відправляли по всій території України, під час відправки задля маскування зазначали фейкові персональні дан.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

Поліцейські повідомили організатору та посібнику про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

Нагадамо, співробітники контррозвідки СБУ викрили та припинили протиправну діяльність мешканця Київщини, який переправляв громадян України призовного віку через державний кордон.