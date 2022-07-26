На Київщині підліток загинув при спробі розібрати зброю

Сьогодні, в селі Королівка Макарівської громади Київської області стався нещасний випадок. Внаслідок вибуху загинув підліток.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Попередньо, підліток знайшов військову зброю та намагався розібрати її, через що стався вибух. Хлопець загинув.

“На жаль, це жахливі наслідки окупації на території нашої області. Звертаюся до кожного жителя Київщини. Вкотре наголошую, якщо ви натрапили на підозрілий предмет, не чіпайте його, не намагайтеся розібрати чи перемістити цю річ. Негайно повідомляйте про це до Служби порятунку за номером 101”, - наголосив Кулеба.

Він підкреслив, що на території Київщини все ще залишаються небезпечні нерозміновані ділянки. Щодня піротехніки виявляють велику кількість вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо біля с. Андріївка Бучанського району Київської області під час сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався трактор.