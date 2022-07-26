Тривають бої зі штурмовою групою росіян у районі Покровського на Бахмутському напрямку, - Генштаб

На Бахмутському напрямку тривають бої українських військових із ворожою штурмовою групою в районі Покровського.

Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України.

До цього вдалося відбити штурми росіян в районах Берестового, Соледара та Семигір’я.

На Харківському напрямку рашисти силами розвідувальної групи намагалися розкрити побудову оборони українських військ у районі Чепіля. Однак окупантів було знешкоджено.

Не дали загарбникам просунутися і на Слов'янському напрямку неподалік від Богородичного. Росіяни відійшли.

На Краматорському окупанти безуспішно намагалися розвідати позиції Сил оборони України в районі Верхньокам’янського. Також не змогли покращити тактичне положення в районі Івано-Дар’ївки - українські бійці успішно відбили наступ і змусили ворога тікати.

Отримали загарбники відсіч, коли вели штурмові дії в районах сіл Павлівка та Благодатне. Зазнавши втрат, вони відійшли.

За даними командуванні, станом на 18.00 26 липня ситуація на інших напрямках фронту така:

на Волинському та Поліському триває обмеження для цивільних відвідувати ліси у прикордонних з Україною районах Білорусі. Зафіксовано ведення повітряної розвідки БпЛА оперативно-тактичного рівня в прикордонних районах Волинської області;

та триває обмеження для цивільних відвідувати ліси у прикордонних з Україною районах Білорусі. Зафіксовано ведення повітряної розвідки БпЛА оперативно-тактичного рівня в прикордонних районах Волинської області; на Сіверському росіяни обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Хрінівка, Сеньківка та низки інших. Вели повітряну розвідку біля Зноб-Новгородського;

росіяни обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Хрінівка, Сеньківка та низки інших. Вели повітряну розвідку біля Зноб-Новгородського; на Харківському ворог здійснював вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Борщової Соснівки, Петрівки, Рубіжного, Мосьпанового, Чугуєва, Світличного та Слатиного. Завдав авіаударів біля Залимана, Мосьпанового та Явірського;

ворог здійснював вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Борщової Соснівки, Петрівки, Рубіжного, Мосьпанового, Чугуєва, Світличного та Слатиного. Завдав авіаударів біля Залимана, Мосьпанового та Явірського; на Слов’янському окупанти обстріляли зі ствольної, реактивної артилерії та танків райони Норцівки, Долини, Грушувахи, Краснопілля, Мазанівки та інших населених пунктів;

окупанти обстріляли зі ствольної, реактивної артилерії та танків райони Норцівки, Долини, Грушувахи, Краснопілля, Мазанівки та інших населених пунктів; на Краматорському було зафіксовано ворожі артилерійські обстріли поблизу Райгородка, Закітного, Серебрянки, Верхньокам’янського, Виїмки, Переїзного та Білогорівки. Росія завдала авіаудару біля Григорівки;

було зафіксовано ворожі артилерійські обстріли поблизу Райгородка, Закітного, Серебрянки, Верхньокам’янського, Виїмки, Переїзного та Білогорівки. Росія завдала авіаудару біля Григорівки; на Бахмутському загарбники обстріляли військову та цивільну інфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровського, Веселої Долини, Вершини, Кодеми, Майорська і Торецька. Під авіаудари потрапили населені пункти Покровське та Новолуганське;

загарбники обстріляли військову та цивільну інфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровського, Веселої Долини, Вершини, Кодеми, Майорська і Торецька. Під авіаудари потрапили населені пункти Покровське та Новолуганське; на Авдіївському , Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій російські підрозділи не вели. Систематично обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Веселе, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Новопіль, Малинівка, Новоселівка, Новоандріївка, Малі Щербаки та низки інших. Також завдали авіаудару біля Малинівки;

, та активних дій російські підрозділи не вели. Систематично обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Веселе, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Новопіль, Малинівка, Новоселівка, Новоандріївка, Малі Щербаки та низки інших. Також завдали авіаудару біля Малинівки; на Південнобузькому росіяни активно ведуть повітряну розвідку БпЛА та здійснюють обстріли вздовж лінії зіткнення.

У Генштабі додали, що в росіян є системна проблема з поповненням особовим складом. У результаті окупанти вже намагаються набрати найманців серед громадян країн Центральної Азії, представників віддалених регіонів та ув’язнених.

Нагадаємо, росіяни перекидають військову техніку до Херсона через Мелітополь.

На Миколаївщині українські бійці знищили російський дрон-камікадзе "Ланцет".