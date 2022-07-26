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Співробітника СБУ затримали під час отримання $60 тисяч хабаря

За ці гроші він обіцяв "сприяння" у поверненні техніки, вилученої під час розслідування.

Співробітника СБУ затримали під час отримання $60 тисяч хабаря
Фото: СБУ

Співробітники внутрішньої безпеки СБУ в співпраці з Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили оперативника Служби безпеки на хабарі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітник спецслужби вимагав гроші від фігуранта одного з кримінальних проваджень. Натомість він обіцяв "сприяння" в поверненні техніки, вилученої під час розслідування. Він запевнював, що підприємцю "ніхто не буде перешкоджати" у веденні бізнесу в майбутньому.

Свої "послуги" затриманий оцінив у 60 тис. доларів США. Його затримали на гарячому під час передачі всієї суми хабаря.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру.

Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше в Києві затримали екснардепа, який за $10 тис. обіцяв "вплинути" на суддів.

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