Проросійський «референдум» забезпечуватиме організація «Донецька республіка», російські «експерти» і «добровольці», - СБУ

До приєднання окупованих територій до РФ населення готують понад 1 тис. «активістів».

СБУ викрила плани РФ щодо псевдореферендуму з приєднання окупованих регіонів України.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

Як свідчить масив інформації, зібраний співробітниками СБУ, для проведення так званого «волевиявлення» ворог планує використати проросійську організацію «Донецька республіка».

Раніше вона діяла лише на території терористичної організації «ДНР», але зараз її географію розширяють. Відповідно, ворог планує і зміну назви. Найбільш ймовірний варіант, який оберуть окупанти – «Большая Россия».

За інформацією СБУ, у складі цього утворення уже активно діє понад 1 000 «активістів», які щодня проводять зустрічі з населенням тимчасово окупованих територій. Серед них – агітатори, блогери та «дружинники», які співпрацюють з окупантами.

«Кремлівські куратори планують задіяти підконтрольні медіа-ресурси, щоб охопити своєю пропагандою понад 50 млн глядачів з Росії та сходу України», - додають у повідомленні.

Крім того, загарбники планують перекинути до регіону більше 1 тис. російських «експертів» і «добровольців».

Раніше повідомлялось, що за словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, на Херсонщині підготовки до псевдореферендуму не спостерігається.