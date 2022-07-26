В Україну повернули тіла 25 загиблих захисників

Сьогодні відбулася чергова передача тіл загиблих воїнів. Вдалося повернути додому 25 полеглих захисників.

Про це повідомило в Telegram Мінреінтеграції України.

“Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що операція проводилась за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України.

Нагадаємо, 19 липня Україна повернула тіла ще 45 воїнів, які загинули, захищаючи країну від російських загарбників.

29 червня відбувся найбільший обмін від початку вторгнення – повернули з полону 144 захисників України.