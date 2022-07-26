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Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу росіянами Затоки

Унаслідок атаки на Одеську область 26 липня постраждало курортне селище Затока.

Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу росіянами Затоки
Скріншот відео
Фото: Володимир Зеленський в Instagram

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з наслідками обстрілу російськими військами селища міського типу Затока в Одеській області.

Про це глава держави повідомив в Instagram.

"Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам з РФ захотілося постріляти", – написав Зеленський.

Він наголосив, що кожен російський загарбник відповідатиме за війну проти України. "Кожен. Кожен "освободітєль", який руйнує наше життя", – наголосив глава держави.

Про обстріл курортного селища повідомив також речник ОВА Сергій Братчук.

“Наслідки ранкових прильотів у Затоці. Орки, тварюки, незабаром настане ваш кінець”, – написав він.

Нагадаємо, сьогодні о 5:58 ранку стало відомо про ракетну і авіаційну атаку окупантів на Одесу і Одеську область. Було випущено кілька ракет повітряного базування. На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загорянням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема.

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