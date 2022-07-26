Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
Андрій Костін очолить Генпрокуратуру, - джерела
Андрій Костін очолить Генпрокуратуру, - джерела
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
На півночі України поліція вилучила в місцевих жителів два "трофейні" танки
На півночі України поліція вилучила в місцевих жителів два "трофейні" танки
"Ми не хочемо бути змішаною расою": прем'єр Угорщини потрапив у політичний скандал
"Ми не хочемо бути змішаною расою": прем'єр Угорщини потрапив у політичний скандал
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Андрій Длігач: Україна повинна бути країною винахідників, підприємців, що кинули виклик, та змогли досягти економічного прориву
Андрій Длігач: Україна повинна бути країною винахідників, підприємців, що кинули виклик, та змогли досягти економічного прориву
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
ГоловнаСуспільствоВійна

​Використання Україною протикорабельних ракет завадило РФ захопити Одесу, – британська розвідка

Чорноморський флот РФ перебуває під постійною загрозою.

​Використання Україною протикорабельних ракет завадило РФ захопити Одесу, – британська розвідка
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Спроби Росії знищити протикорабельний потенціал України залишаються безуспішними.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

24 липня 2022 року російські крилаті ракети потрапили в причал українського Одеського порту. Міноборони Росії заявило, що завдало удару по українському військовому кораблю і комплексу протикорабельних ракет. Однак немає ніякої інформації, щоб вказувала на те, що такі цілі знаходилися в місці попадання ракет.

 

Росія майже напевно сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, що обмежує ефективність її Чорноморського флоту. Це значно підірвало загальний план вторгнення, оскільки Росія не може спробувати морським десантом захопити Одесу.

РФ буде і надалі приділяти першочергову увагу зусиллям з ослаблення і знищення протикорабельного потенціалу України. Однак російські зусилля регулярно підриваються застарілою розвідувальною інформацією, поганим плануванням і підходом до операцій зверху вниз.

Нагадаємо, блокада судноплавства в Чорному морі не знята. Два ракетоносні надводні кораблі і великий десантний корабель росіян перебувають в акваторії Чорного моря.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також