​Використання Україною протикорабельних ракет завадило РФ захопити Одесу, – британська розвідка

Спроби Росії знищити протикорабельний потенціал України залишаються безуспішними.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

24 липня 2022 року російські крилаті ракети потрапили в причал українського Одеського порту. Міноборони Росії заявило, що завдало удару по українському військовому кораблю і комплексу протикорабельних ракет. Однак немає ніякої інформації, щоб вказувала на те, що такі цілі знаходилися в місці попадання ракет.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 July 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ddsfUTa1Gg — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 26, 2022

Росія майже напевно сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, що обмежує ефективність її Чорноморського флоту. Це значно підірвало загальний план вторгнення, оскільки Росія не може спробувати морським десантом захопити Одесу.

РФ буде і надалі приділяти першочергову увагу зусиллям з ослаблення і знищення протикорабельного потенціалу України. Однак російські зусилля регулярно підриваються застарілою розвідувальною інформацією, поганим плануванням і підходом до операцій зверху вниз.

Нагадаємо, блокада судноплавства в Чорному морі не знята. Два ракетоносні надводні кораблі і великий десантний корабель росіян перебувають в акваторії Чорного моря.