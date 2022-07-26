У Чорному морі чатують 2 ракетоносії та ВДК окупантів

Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі змін складу та задач не має.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“2 ракетоносії та 1 вдк чатують, решта корабельно-катерного складу переховується в ракетно безпечних районах моря поблизу Кримського півострова”, – йдеться у повідомленні.

Тож загрози ракетного удару та висадки десанту залишаються активними в ворожих планах.

“Море після шторму може бути надто щедрим на неприємні сюрпризи. Зважте на це, перед тим, як планувати свій відпочинок на узбережжі”, – додали в ОК.

Нагадаємо, штормова погода в північно-західній частині Чорного моря продовжує створювати передумови до посилення активності руху ворожих мін.