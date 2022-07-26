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Ліквідовано 48 окупантів, пункт управління та склад боєприпасів РФ, – ОК “Південь”

Знищено чотири російські танки.

Ліквідовано 48 окупантів, пункт управління та склад боєприпасів РФ, – ОК “Південь”
Фото: twitter.com/ReutersWorld

Південь України зачищено від 48 військових армії Російської Федерації.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Знищено також військову техніку окупантів:

  • чотири танки Т-72,
  • 152-мм гармату-гаубицю, 
  • самохідну артилерійську установку, 
  • 3 одиниці броньованої та 3 – автомобільної техніки. 

“Знищено пункт управління 11-ої окремої десантно-штурмової бригади рашистів та їх склад боєприпасів в районі П`ятихатки”, – зазначили в ОК.

Загалом у південному напрямку українська авіація нанесла 7 ударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів Росії. ЗСУ вдарили по 6 опорних пунктах, скупченню озброєння та військової техніки та командно-спостережному пункту ворога в Бериславському та Херсонському районах Херсонської області.

Остаточні втрати противника дорозвідуються.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 39 700 військових. Також знищено 1730 танків, 3950 бойових броньованих машин та 876 артилерійських систем окупантів.

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