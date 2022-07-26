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Протягом дня у південному напрямку армія Росія нанесла три удари

По Миколаївській області опівдні випустили дві ракети.

Протягом дня у південному напрямку армія Росія нанесла три удари
Фото: bulgarianmilitary.com

Протягом дня у південному напрямку армія Російської Федерації нанесла три удари.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Опівдні, з літаків, з напрямку тимчасово окупованої території випущено 2 ракети Х-59 по Миколаївський області”, – йдеться у повідомленні. 

Одна крилата ракета влучила поблизу Великого Артакового, друга – по околицях Калуги. ЗСУ втрат не заснали. 

Годиною пізніше в районі Новогригорівки вдарила пара Ка-52. Обійшлося також без втрат.

“Надвечір парами штурмовиків та ударних Ка-52 атаковано Андріївку. Втрат не допущено”, – додали в ОК.

Нагадаємо, за 23 липня російська армія кілька разів обстріляла Миколаїв та два райони області.

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