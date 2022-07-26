Протягом дня у південному напрямку армія Росія нанесла три удари

Протягом дня у південному напрямку армія Російської Федерації нанесла три удари.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
“Опівдні, з літаків, з напрямку тимчасово окупованої території випущено 2 ракети Х-59 по Миколаївський області”, – йдеться у повідомленні.
Одна крилата ракета влучила поблизу Великого Артакового, друга – по околицях Калуги. ЗСУ втрат не заснали.
Годиною пізніше в районі Новогригорівки вдарила пара Ка-52. Обійшлося також без втрат.
“Надвечір парами штурмовиків та ударних Ка-52 атаковано Андріївку. Втрат не допущено”, – додали в ОК.
Нагадаємо, за 23 липня російська армія кілька разів обстріляла Миколаїв та два райони області.