Росіяни намагаються лаштувати понтонну переправу біля зруйнованого Дар‘ївського моста, - Сергій Хлань

Переправа через Інгулець виявилась дуже важливою для окупантів.

Російські окупанти намагаються побудувати понтонну переправу біля зруйнованого Дар‘ївського моста через Інгулець на Херсонщині.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

“Нагадую, ще на днях колаборант Стремоусов казав, що цей міст через Інгулець ролі ніякої не грає. Ну нічого, приготують нову ціль для ЗСУ - до того ж вже й пристріляну. Адже як раз пошкодження мостів - унеможливлює поповнення боєздатності рашистів”, - написав Хлань.

Він додав, що Україна контролює транспортні шляхи окупантів, і це сильно турбує Росію.

Як раніше повідомлялось, депутат облради Херсонщини, екснардеп Сергій Хлань розповів про чотири слабкі місця росіян в тимчасово окупованому Херсоні.