Німеччина посилить допомогу Україні для гуманітарного розмінування територій і розслідування воєнних та кіберзлочинів.
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ за підсумками зустрічі очільників МВС обох держав Дениса Монастирського й Ненсі Фезер.
Нині, за даними українського міністерства, розмінування потребує близько 212 тисяч квадратних кілометрів.
Також під час візиту німецька делегація відвідала найбільш зруйновані міста Київської області й аеропорт "Антонов". Гості побачили, як відбувається процес розмінування українських територій та наслідки російського вторгнення.
Федеральний міністр внутрішніх справ та комплексного територіального розвитку ФРН Ненсі Фезер зазначила, що її держава підтримує Україну і допоможе з розслідуванням злочинів Росії.
Нагадаємо, нині до України прибули голова МВС і міністр соціальних питань Німеччини.
ДСНС отримала від іноземних партнерів ще одну партію гуманітарної допомоги. Німецька сторона передала ДСНС автомобільні тягачі з причепами та потужні генератори загальною вартістю понад 652 тисячі євро.