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Німеччина посилено допомагатиме Україні з розмінуванням та розслідуванням воєнних і кіберзлочинів РФ

За даними українського міністерства, розмінування потребує близько 212 тисяч квадратних кілометрів.

Німеччина посилено допомагатиме Україні з розмінуванням та розслідуванням воєнних і кіберзлочинів РФ
Фото: МВС України

Німеччина посилить допомогу Україні для гуманітарного розмінування територій і розслідування воєнних та кіберзлочинів.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ за підсумками зустрічі очільників МВС обох держав Дениса Монастирського й Ненсі Фезер.

Нині, за даними українського міністерства, розмінування потребує близько 212 тисяч квадратних кілометрів.

Також під час візиту німецька делегація відвідала найбільш зруйновані міста Київської області й аеропорт "Антонов". Гості побачили, як відбувається процес розмінування українських територій та наслідки російського вторгнення.

Фото: МВС України

Федеральний міністр внутрішніх справ та комплексного територіального розвитку ФРН Ненсі Фезер зазначила, що її держава підтримує Україну і допоможе з розслідуванням злочинів Росії.

Фото: МВС України

Нагадаємо, нині до України прибули голова МВС і міністр соціальних питань Німеччини.

ДСНС отримала від іноземних партнерів ще одну партію гуманітарної допомоги. Німецька сторона передала ДСНС автомобільні тягачі з причепами та потужні генератори загальною вартістю понад 652 тисячі євро.

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