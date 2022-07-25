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На Донбасі загинули щонайменше троє ув'язнених-”вагнерівців”, - ЗМІ

Серед інших завербованих засуджених є серйозно поранені.

На Донбасі загинули щонайменше троє ув'язнених-”вагнерівців”, - ЗМІ
Фото: МВС

Троє засуджених, яких на початку липня було завербовано ПВК “Вагнера”, загинули під час війни проти України. Ще двоє поранені, вони перебувають в одній із лікарень Луганська

Про це повідомляють російські “Важные истории” з посиланням на свої джерела, які спілкуються із рідними засуджених. 

Повідомляється, що засуджені були завербовані ПВК “Вагнера” в ІЧ-7 “Яблунівка” у Санкт-Петербурзі. В їхніх медичних документах зазначені не імена, а псевдоніми - то чи клички, чи позивні.  

“Цих людей повністю вивели із правового поля. Якщо поранені лежать у лікарні не під реальними іменами, мабуть, і загиблих ховатимуть теж під прізвисько. Постає питання, як зможуть отримати гроші родичі загиблого. Бо якщо спорідненість з Іваном Івановим довести можна, то як доводити спорідненість із яким-небудь „Кульбабкою“? Швидше за все, грошей за смерть людини родичі не побачать”, - заявив адвокат Леонід Крикун, який співпрацює з правозахисною організацією “Русь сидящая”. 

Уточнюється, що вербувальники “Вагнера” приїжджали до “Яблунівки” 1 липня, а в ніч проти 6 липня з колонії вивезли першу групу засуджених, близько 40 осіб. З цієї групи були загиблі і поранені, про яких йдеться у матеріалі.  

“Важные истории” та “Русь сидящая” встановили випадки вербування людей щонайменше у 15 колоніях. Приблизна кількість вивезених людей відома по восьми з них. Може йтися про більш ніж 200 завербованих засуджених.  

За даними джерел, "Вагнер" обіцяє людям "зарплату" в 100-200 тис. рублів, додаткові виплати у разі поранення, а також близько 5 млн рублів родичам, якщо завербований ув'язнений загине. Якщо після півроку на війні людина виживе, їй обіцяють помилування. 

Нагадаємо, воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського повністю ліквідували групу ПВК “Вагнер” ("Ліга").

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