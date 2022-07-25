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Квінтесенція садизму: в ОП відреагували на поїздку Лаврова до Африки

24 липня голова МЗС РФ Сергій Лавров поїде в п’ятиденне турне країнами Африки.

Квінтесенція садизму: в ОП відреагували на поїздку Лаврова до Африки
Фото: скрін відео

Поїздка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова до Африки є квінтесенцією російського садизму.

Про це заявив у Telegram радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Спочатку влаштовуєш штучний голод, потім − приїздиш "поплескати по плечу". Однією рукою підписуєш Стамбульську ініціативу, другою − обстрілюєш порт Одеси. Вербуєш у свою армію мусульман, але обстрілюєш мечеті в Україні", − йдеться в повідомленні.

Подоляк додав, що попри примхи Москви, українське зерно надійде світові. Адже Україна, як ніхто знає, що таке штучний голод, прописаний російськими сценаристами, тому відповідально виконує угоди.

“Усе, що потрібно зробити РФ, − перестати брехати і почати виконувати зобов‘язання, взяті на себе у Стамбулі”, − підсумував він.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі представники України підписали з Туреччиною і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем угоду про відновлення експорту зерна, яке було заблоковане армією окупантів в чорноморських портах.

Угода України укладена саме з Туреччиною і ООН, не з Росією. Росія в особі міністра оборони Шойгу зі свого боку підписала аналогічний договір. Угода передбачає, що контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною. Жодних інших кораблів, окрім призначених для експорту зерна і пов'язаних із ним харчових продуктів, у цих портах не буде.

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