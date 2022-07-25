"Голодні ігри" людоїдів

Це не кривава метафора, а позначення суті російських окупантів, які розгорнули широкомасштабну війну проти України. Історично росія була такою чи не завжди. Мета ліквідувати національну ідентичність народу – не конспірологічна теорія апологетів "руzzкого міра", а відновлений після голодоморів, репресій і депортацій геноцид українського народу , засуджений провідними парламентами світу. Серед загарбницьких планів кремля – ліквідувати українську мову, переписати історію, зруйнувати культуру. Жодних сумнівів у тому, що саме така стратегія російської політики – серед основних намірів демонтажу конституційного ладу нашої держави.

В окупованих частинах України російські війська створили “фільтраційні табори”, в яких допитують українців, піддають тортурам та згодом депортують до країни бездоріжжя. Окупанти, пишаючись вкраденими пральними машинками, білизною чи прасками, вчиняють масові вбивства та зґвалтування, ховаючи сліди масових злочинів у мобільних крематоріях. Душогуби атакують Бабин Яр, знищують церкви та школи, спалюють музеї та книги, погрожуючи цивілізованому світові й надалі.

Інформацію про планову асиміляційну політику окупантів та колаборантів – організаторів лінгвоциду – ми отримуємо постійно, і вся вона про витіснення української мови з публічного простору, суспільного вжитку, а також дискримінацію, переслідування чи репресії проти громадян України за мовною ознакою.

Захід пильно стежить за системними спробами не лише фізичного, а й духовного нищення українців, та через впливові ЗМІ постійно інформує про цю ситуацію весь світ. «За межами лінії фронту вчені борються проти фальшивих оповідань про минуле своєї країни, які поширює Кремль”, – пише журналіст Пітер Бомонт у статті “Росія вкрала нашу історію”: запекла боротьба України за збереження правди” для газети The Guardian.

Разом із заступником декана істфаку КНУ імені Т.Шевченка Тарасом Пшеничним автор розмірковує над тим, як путін, погрожуючи українцям, намагається ввести у стан забуття своєї історії та рідної мови. Він наголошує, що ця битва ведеться далеко від артилерійських обстрілів на передовій. “Це запекла війна пам’яті між двома версіями минулого України та її відносин з Росією, частиною якої Україна була протягом століть, поки не здобула незалежності в 1991 році, коли розпався Радянський Союз”, – пише Пітер Бомонт.

The Guardian саме українську мову називає ще одним полем бою, тим сакральним місцем, де, на думку путіна, і має відбуватись криваве знищення українців. “Повторюючи та розширюючи погляди російської еліти на історію, яка походить від більшовиків, версія путіна про Україну як неналежну країну, а українську – як несправжню мову; скоріше, це місце, на думку російського диктатора, за яке потрібно боротися, домінувати та періодично грабувати”, – зазначає автор.

Газета The Washington Post викриває ще одну огидну сторінку російського сценарію лінгвоциду українців. Країна-агресор пообіцяла сотням своїх учителів великі гроші, щоб вони поїхали до окупованих областей України і надавали учням «виправлену» освіту – з російським поглядом на історію України та вивченням російської мови і стиранням з пам’яті дітей української – уже в прийдешньому навчальному році.

“Москва проводить інтенсивну русифікацію в окупованих регіонах, яка спрямована на те, щоб знищити в українців почуття історії, національності та навіть їхньої мови. Орієнтація на те, чого діти навчаються, є ключовою стратегією”, – пише журналіст американського видання Робін Діксон і додає: “міністр освіти росії на засіданні партії президента наголосив про необхідність “виправлення”, тобто тотально русифікувати українську освіту”. Видання наголошує і на тому, що в кремлі розглядають можливість під час проведення так званих референдумів про “приєднання” окупованих територій до рф поставити питання і щодо статусу російської мови як офіційної.

Зі свого боку ще раз зазначу: злочинна окупаційна політика російської навали – це злочинне порушення міжнародного права, законів України, і це буде належним чином розслідувано. Ворог не мине покарання.

Обов’язково переможемо!