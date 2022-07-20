Кремль, найімовірніше, буде намагатися анексувати окуповані території 11 вересня, – ISW

Путін може використати ядерні загрози для стримування українського контрнаступу.

Заклики російських націоналістів та прихильників війни офіційно назвати операцію в Україні війною, провести загальну мобілізацію та розширити територіальні цілі агресії досягли апогею 19 липня.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Одні з них критикували Кремль, а інші стверджували, що Путін весь цей час готувався до сирійського варіанту війни.

Аналітики зазначають, що Кремль, найімовірніше, намагатиметься анексувати окуповані території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, тобто провести відповідні "референдуми", вже 11 вересня 2022 року.

“Офіційні особи США повідомили, що Росія планує анексувати окуповану територію України вже восени 2022 року, підтверджуючи оцінку ISW у травні 2022 року”, – йдеться у звіті.

Як зазначають аналітики, речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі оголосив, що Кремль “починає розгортати версію свого “плану анексії” 2014 року в Україні та “вивчає детальні плани” анексії... окупованих територій". У ISW водночас додають, що Володимир Путін може мати намір захопити перед цим решту Донецької області, що може змусити його відкласти анексію.

“Російські деградовані сили навряд чи окупують всю Донецьку область до єдиного дня голосування в Росії 11 вересня на місцевих і губернаторських виборах у всій країні – найбільш вірогідної дати для проведення референдумів про анексію”, – зазначають в Інституті.

Кремль також може відкласти місцеві вибори, щоб обмежити внутрішнє невдоволення російським вторгненням в Україну.

Окрім того, Путін може використати ядерні загрози для стримування українського контрнаступу на окуповані території.

“Після анексії Путін може так чи інакше заявити, що російська доктрина, яка дозволяє використання ядерної зброї для захисту російської території, застосовується до нещодавно анексованих територій. Такі дії загрожували б Україні та її партнерам ядерним ударом у разі продовження контрнаступу України зі звільнення окупованої Росією території”, – додали аналітики.

Нагадаємо, Центр національного спротиву оприлюднив інформацію, що росіяни планують провести 11 вересня "референдум" на тимчасово окупованих територіях у Херсонській та Запорізьких областях.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що 11 вересня планується і псевдореферендум про приєднання Донеччини до Росії.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські загарбники готуються провести до 11 вересня, а може і раніше, "референдум" на окупованій Луганщині.