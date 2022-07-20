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У південному напрямку ЗСУ ліквідували 41 окупанта, також знищено літак Су-35

Результати уражень ворога дорозвідуються.

У південному напрямку ЗСУ ліквідували 41 окупанта, також знищено літак Су-35
Фото: Facebook Командування ДШВ ЗСУ

У південному напрямку Збрйоні сили України ліквідували 41 окупант.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також знищено військову техніку рашистів:

  • літак Су-35, 
  • безпілотний розвідник, 
  • три РСЗВ «Град», 
  • три гаубиці «Мста-Б» і одну «Гвоздику»,
  • автомобіль зв’язку та два звичайних, 
  • польовий артилерійський склад в районі Брускинського.

“У районі Новогригорівки пара ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 намагалась нанести ураження. Без втрат. У відповідь нашими гелікоптерними парами атаковано скупчення озброєння та техніки в районі Хрещенівки та Ольгиного . Як результат – частково знищена мінометна батарея”, – йдеться у повідомленні.

Пара штурмовиків та бомбардувальник ЗСУ вдарили по скупченню ворога, його техніки та складу боєприпасів, а також по батареї РСЗВ «Град» в районі Давидова Брода та Тернових Под.

“Ввечері наші штурмовики парно вдарили по ворожому танковому взводу в районі Лозового, а бомбардувальник спорожнив опорний пункт противника неподалік”, – додали в ОК.

Результати уражень дорозвідуються.

Нагадаємо, з 24 лютого по 19 липня Збройні сили України знищили 38 550 російських загарбників. Минулої доби противник втратив близько 100 військових, чотири танки, шість броньованих машин, дві артсистеми, три безпілотники, одну крилату ракету та 14 автоцистерн.

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