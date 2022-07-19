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Росія втратила в Україні вже 38 550 військових та 1691 танк

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Краматорському напрямку.

Росія втратила в Україні вже 38 550 військових та 1691 танк
Фото: EPA/UPG

З 24 лютого по 19 липня Збройні сили України знищили 38 550 російських загарбників. Минулої доби противник втратив близько 100 військових, чотири танки, шість броньованих машин, дві артсистеми, три безпілотники, одну крилату ракету та 14 автоцистерн.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 38 550 (+100);
  • танків - 1691 (+4);
  • бойових броньованих машин - 3892 (+6);
  • артилерійських систем - 851 (+2);
  • РСЗВ - 248 (+0);
  • засобів ППО - 113 (+0);
  • літаків - 220 (+0);
  • гелікоптерів - 188 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 693 (+3),
  • крилатих ракет - 167 (+1);
  • кораблів/катерів - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2767 (+14);
  • спеціальної техніки - 70 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому селищі Борова на Харківщині росіяни обладнали морг, куди звозять трупи своїх військових.

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