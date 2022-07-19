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Ворог вночі та вранці обстрілював два райони Дніпропетровської області

У Нікополі є руйнування двох підприємств. 

Ворог вночі та вранці обстрілював два райони Дніпропетровської області
Результат попередніх обстрілів Нікополя (ілюстративне фото)
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Уночі і вранці російська армія накрила вогнем Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області.

По Нікополю ворог випустив до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на двох промислових підприємствах, через вибухи там почалися пожежі. Про це голова ОВА Валентин Резніченко повідомив у телеграмі

"У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці працюють електрики. Людей не зачепило", – повідомив він.

Мер міста Олександр Саюк додав, що було пошкоджено три житлові будинки. 

"Завдяки військовим у межах доріг біля Нікополя та району російських військ немає. Хочу, щоб нікопольці були уважні, ми бачимо, що обстріли продовжуються. Тому, якщо чуєте сирену, знаєте, що триває тривога, ви повинні розуміти як діяти", – наголосив він.  

У Криворізькому районі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Постраждалих немає.

Минулої ночі росіяни також обстрілювали Нікополь. По житлових кварталах і міській інфраструктурі вони випустили понад 60 снарядів. Десятки будинків мирних людей зазнали руйнувань. 

Обстріли цього міста були і вранці 16 липня. 

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