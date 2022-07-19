Окупанти здійснили ракетну атаку на Одещину, є постраждалі

Окупанти здійснили ракетну атаку на Одеську область.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

“Ракетна атака. Країна-терорист “традиційно” воює з мирним населенням. Триває рятувальна операція”, – написав він.

Заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Олексій Мацулевич повідомив, що інформації про загиблих немає, є легкі поранення в 4 осіб.

“Два будинки ще палають. Два будинки не підлягають відновленню. Навколо в багатьох повбивало вікна. Збитки встановлюються”, – розповів він.

Нагадаємо, російські війська об 11 годині 18 липня завдали по Одеській області чергового ракетного удару. Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об'єкт військової інфраструктури.