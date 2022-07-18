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Росія завдала по Одещині ракетного удару. Є влучання у військовий обʼєкт

За даними ОК "Південь", обійшлося без постраждалих. 

Росія завдала по Одещині ракетного удару. Є влучання у військовий обʼєкт
Ілюстративне фото
Фото: Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Центр"

Російські війська об 11 годині 18 липня завдали по Одеській області чергового ракетного удару.

Три літаки Су-35 з акваторії Чорного моря випустили чотири ракети повітряного базування. Про це йдеться у повідомленні ОК "Південь", оприлюдненому телеграм-каналом Одеської міської ради. 

"Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об'єкт військової інфраструктури. Триває гасіння пожежі.Ще одна влучила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня, відколи міст і нефункціонує", – зазначили в повідомленні.

Постраждалих нема.

Нагадаємо, російські військові не припиняють запускати ракети по Одеській області. Застосовують у тому числі протирадіолокаційні ракети, намагаючись виявити місця дислокації підрозділів Протиповітряної оборони ЗСУ.

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