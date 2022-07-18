Росія завдала по Одещині ракетного удару. Є влучання у військовий обʼєкт

За даними ОК "Південь", обійшлося без постраждалих.

Російські війська об 11 годині 18 липня завдали по Одеській області чергового ракетного удару.

Три літаки Су-35 з акваторії Чорного моря випустили чотири ракети повітряного базування. Про це йдеться у повідомленні ОК "Південь", оприлюдненому телеграм-каналом Одеської міської ради.

"Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об'єкт військової інфраструктури. Триває гасіння пожежі.Ще одна влучила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня, відколи міст і нефункціонує", – зазначили в повідомленні.

Постраждалих нема.

Нагадаємо, російські військові не припиняють запускати ракети по Одеській області. Застосовують у тому числі протирадіолокаційні ракети, намагаючись виявити місця дислокації підрозділів Протиповітряної оборони ЗСУ.