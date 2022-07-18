​Комісія з журналістської етики засудила інтерв’ю з матір’ю загиблої дівчинки з Вінниці

Комісія з журналістської етики (КЖЕ) засудила публікацію інтерв’ю з потерпілою жінкою у Вінниці, чия донька загинула під час російського ракетного удару 14 липня.

Про це йдеться в заяві Комісії з журналістської етики.

Зазначається, що 16 липня фіксер італійського телеканалу RAI News 24 Антон Кудінов виклав у Facebook відеоінтерв’ю з Іриною Дмитрієвою, яка внаслідок обстрілу Вінниці втратила доньку та сама зазнала тяжких поранень. Інтерв’ю в реанімаційному відділенні записувала кореспондентка цього телеканалу Лаура Танґерліні.

Медіагрупа, яка вела зйомку, дала в руки постраждалої телефон з відео ще живої дівчинки та фіксувала на камеру реакцію жінки на це відео та на звістку про смерть власної дитини. Згодом Кудінов написав, що метою цього інтерв’ю було привернення уваги світу до війни в Україні та що сама жінка виявила таке бажання. Проте родичі постраждалої заперечили факт надання згоди на це інтерв’ю.

Кудінов уже видалив відео з потерпілою в лікарні. Комісія з журналістської етики засудила такі підходи до висвітлення теми людей, які втратили рідних, самі зазнали поранень чи будь-яких інших травм, зокрема психологічних.

У комісії наголосили, що висвітлення російських атак не повинно завдавати додаткового болю та страждань усім постраждалим внаслідок цього. І зазначили, що в таких випадках пріоритетом є не зацікавленість аудиторії, а психологічний стан постраждалої людини.

Комісія засудила спосіб, у який було записали інтерв’ю, і небажання Лаури Танґерліні й Антона Кудінова визнати власну неетичну поведінку та вибачитися. Через це комісія закликала:

адміністрацію лікарні, де перебуває потерпіла, провести службове розслідування щодо тих, хто надавав дозвіл на допуск знімальної групи до постраждалої;

Міністерство охорони здоров’я України разом із журналістською спільнотою виробити правила допуску журналістів у лікарні;

міжнародні журналістські організації засудити неетичну поведінку італійського телеканалу RAI News 24 та його працівників;

українську журналістську спільноту повернутися до теми надання прескарт для журналістів із метою чітко розмежувати професійних журналістів і блогерів.

Нагадаємо, учора у Вінниці поховали чотирирічну дівчинку, яка загинула від ракетного удару росіян. Лізу Дмитрієву поховали на міському кладовищі.